Депутат Госдумы допустила новые выплаты россиянам из-за Донбасса

Помощь Донбассу не отразится на россиянах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Власти оперативно примут новые меры поддержки россиян, если они понадобятся после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Таким мнением с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ожидалось, по разным оценкам, что действительно обвалятся рынки. На самом деле, они достаточно устойчивы, хотя предстоят непростые времена. Нужно запомнить, что люди один на один со своими трудностями не останутся. Если потребуется дополнительная разработка социальных мер, гарантий для бизнеса, для работающих, неработающих, по пособиям, выплатам, то все это непременно будет сделано. Пока ничего не готовится. Но мы уже знаем ситуацию, что как только возникает такая потребность, президентом принимаются соответствующие решения», — сказала Светлана Бессараб.

По ее словам, ситуация в Донбассе не повлияет на своевременность индексаций выплат и пособий. «Мы закончили 2021 год с профицитом бюджета. У нас есть место для жителей Донбасса. Это никоим образом не затрагивает выплаты, пенсионный фонд», — отметила депутат. Парламентарий подчеркнула, что помощь, в случае необходимости, оказывают не по расписанию. В качестве примера она привела решение об индексации пенсий военным, которая должна была пройти только в октябре.

На фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса и составила 33,97%. В Евросоюзе расширили пакет санкций в отношении ряда российских компаний и физлиц после признания ЛНР и ДНР.

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