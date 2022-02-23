В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Крыму

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
У одного из задержанных сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство Фото:

Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шесть сторонников украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, они готовили теракт в православном храме.

«В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации „Правый сектор“, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА «Новости». Сотрудники ведомства изъяли у одного из подозреваемых самодельное взрывное устройство.

Ранее российские военные и пограничные войска ФСБ ликвидировали пятерых нарушителей границы РФ, которые входили в состав украинской диверсионно-разведывательной группы. Инцидент произошел в районе станицы Митякинская Ростовской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении военных в Россию фейком, передает RT. До этого ФСБ сообщала о том, что украинские военные разрушили российский пограничный пункт. В результате происшествия никто не пострадал.

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Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шесть сторонников украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, они готовили теракт в православном храме. «В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации „Правый сектор“, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА «Новости». Сотрудники ведомства изъяли у одного из подозреваемых самодельное взрывное устройство. Ранее российские военные и пограничные войска ФСБ ликвидировали пятерых нарушителей границы РФ, которые входили в состав украинской диверсионно-разведывательной группы. Инцидент произошел в районе станицы Митякинская Ростовской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении военных в Россию фейком, передает RT. До этого ФСБ сообщала о том, что украинские военные разрушили российский пограничный пункт. В результате происшествия никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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