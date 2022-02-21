Украина разбомбила российский пограничный пункт

Во время бомбежки никто не пострадал Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Война на Украине

Украинские военные разрушили пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

«В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. Пострадавших нет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ также сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.