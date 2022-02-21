Украина разбомбила российский пограничный пункт

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, бтр, военная техника, взрыв, атака, здание, полигон
Во время бомбежки никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинские военные разрушили пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

«В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. Пострадавших нет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ также сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Украинские военные разрушили пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. «В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. Пострадавших нет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Ранее СМИ также сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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