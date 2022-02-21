Российские военные перехватили украинских диверсантов на границе

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Российские военные уничтожили технику противника огнем из противотанковых средств Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Российские военные и пограничные войска Федеральной службы безопасности ликвидировали пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы с территории Украины. Об этом сообщил Южный военный округ (ЮВО). Инцидент произошел в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

«Пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы с территории Украины уничтожены», — передает обращение ЮВО РИА «Новости» По информации ведомства, никто из российских солдат и пограничных войск ФСБ не пострадал.

Сообщается, что для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Российским военным удалось уничтожить технику противника огнем из противотанковых средств.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о боях у границы с Россией. Также ФСБ докладывала, что украинские военные разрушили пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. СМИ сообщали о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.

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Российские военные и пограничные войска Федеральной службы безопасности ликвидировали пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы с территории Украины. Об этом сообщил Южный военный округ (ЮВО). Инцидент произошел в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области. «Пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы с территории Украины уничтожены», — передает обращение ЮВО РИА «Новости» По информации ведомства, никто из российских солдат и пограничных войск ФСБ не пострадал. Сообщается, что для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Российским военным удалось уничтожить технику противника огнем из противотанковых средств. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о боях у границы с Россией. Также ФСБ докладывала, что украинские военные разрушили пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. СМИ сообщали о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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