В России начали строить самый легкий мост

Старый мост в городе Бор эксплуатируется с 1980-х годов Фото: Алюминиевая ассоциация России

Первый в России и Восточной Европе алюминиевый автомобильный мост начали строить в Нижегородской области. Конструкция возводится над рекой Линда в городе Бор. Она будет самой легкой и долговечной, рассказали URA.RU в пресс-службе Алюминиевой ассоциации России.

«Конструкция получается легкая, поэтому сборка и установка занимает всего несколько часов. Это экономия времени и средств. А затем такой мост практически не требует эксплуатационных затрат, в отличие от стальных мостов, которым необходимо регулярное восстановление антикоррозийного покрытия», — отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией НИУ МГСУ, доктор технически наук, профессор Андрей Коргин.

Новый мост будет располагаться рядом с существующим, который эксплуатируется с 1980-х годов. Длина сооружения составит 72 метра (четыре пролета, по 18 м каждый). По мосту организуют двухполосное движение. Сейчас строители забили первые сваи. Завершить работы планируется в 2024 году.

Как отметили в Алюминиевой ассоциации России, к проекту привлечены ведущие научные центры страны, в том числе МАДИ, НИУ МГСУ, ЦНИИС, ИЛМиТ, предприятия КраМЗ, Сеспель, Арконик СМЗ. На инновационную конструкцию установят датчики, с помощью которых в реальном времени будут отслеживать ее состояние. Если пилотный проект окажется успешным, опыт распространят на всю страну. Сейчас в России строят только пешеходные мосты из алюминия.

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