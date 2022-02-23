23 февраля 2022

Инфекционист Малышев: постковид может длиться больше 2 лет

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Пожилым сложнее всего восстановиться после COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

«Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть», — подчеркнул Николай Малышев.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после коронавируса. «Все определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен. Если это функциональные вещи: повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове, то они менее влияют на иммунитет», — добавил собеседник агентства.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, как помочь организму восстановиться после перенесения штамма коронавируса «Омикрон». Для этого нужно спать 8-10 часов, много пить и постепенно наращивать физическую активность.

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Восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть», — подчеркнул Николай Малышев. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после коронавируса. «Все определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен. Если это функциональные вещи: повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове, то они менее влияют на иммунитет», — добавил собеседник агентства. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, как помочь организму восстановиться после перенесения штамма коронавируса «Омикрон». Для этого нужно спать 8-10 часов, много пить и постепенно наращивать физическую активность.
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