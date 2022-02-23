Инфекционист Малышев: постковид может длиться больше 2 лет

24 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Пожилым сложнее всего восстановиться после COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть», — подчеркнул Николай Малышев. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после коронавируса. «Все определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен. Если это функциональные вещи: повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове, то они менее влияют на иммунитет», — добавил собеседник агентства. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, как помочь организму восстановиться после перенесения штамма коронавируса «Омикрон». Для этого нужно спать 8-10 часов, много пить и постепенно наращивать физическую активность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть», — подчеркнул Николай Малышев. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после коронавируса. «Все определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен. Если это функциональные вещи: повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове, то они менее влияют на иммунитет», — добавил собеседник агентства. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, как помочь организму восстановиться после перенесения штамма коронавируса «Омикрон». Для этого нужно спать 8-10 часов, много пить и постепенно наращивать физическую активность.