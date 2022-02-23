ЕС подготовил еще один пакет санкций, включая экспортный контроль

Санкции введут в случае вторжения России на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Европейский союз подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Европейский союз будет готов начать второй пакет санкций против России, включая экспортный контроль, если российские войска выйдут за пределы украинских регионов, удерживаемых поддерживаемыми Россией сепаратистами», — заявил Домбровскис. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Совет ЕС призвал Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.