23 февраля 2022

ЕС подготовил еще один пакет санкций, включая экспортный контроль

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Санкции введут в случае вторжения России на Украину Фото:
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Европейский союз подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Европейский союз будет готов начать второй пакет санкций против России, включая экспортный контроль, если российские войска выйдут за пределы украинских регионов, удерживаемых поддерживаемыми Россией сепаратистами», — заявил Домбровскис. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Совет ЕС призвал Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

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Европейский союз подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. «Европейский союз будет готов начать второй пакет санкций против России, включая экспортный контроль, если российские войска выйдут за пределы украинских регионов, удерживаемых поддерживаемыми Россией сепаратистами», — заявил Домбровскис. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Совет ЕС призвал Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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