На Украине ввели режим чрезвычайного положения

Режим ЧП ввели сроком на 30 дней Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

На Украине с 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Соответствующее предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержала Верховная рада с 335 голосами.

«В Украине с 24 февраля вводится чрезвычайное положение на всей территории кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях действует режим операции объединенных сил (ООС)», — передает новостной портал Delo.ua. Отмечается, что чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней, при необходимости его продлят еще на такой же период.

Ранее американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Источник издания также сообщил, что 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины. Предположительно разведывательные российские самолеты в течение короткого периода находились в небе над Украиной.