23 февраля 2022

На Украине ввели режим чрезвычайного положения

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Режим ЧП ввели сроком на 30 дней Фото:
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Война на Украине

На Украине с 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Соответствующее предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержала Верховная рада с 335 голосами.

«В Украине с 24 февраля вводится чрезвычайное положение на всей территории кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях действует режим операции объединенных сил (ООС)», — передает новостной портал Delo.ua. Отмечается, что чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней, при необходимости его продлят еще на такой же период.

Ранее американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Источник издания также сообщил, что 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины. Предположительно разведывательные российские самолеты в течение короткого периода находились в небе над Украиной.

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На Украине с 24 февраля вводится режим чрезвычайного положения. Соответствующее предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержала Верховная рада с 335 голосами. «В Украине с 24 февраля вводится чрезвычайное положение на всей территории кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях действует режим операции объединенных сил (ООС)», — передает новостной портал Delo.ua. Отмечается, что чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней, при необходимости его продлят еще на такой же период. Ранее американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Источник издания также сообщил, что 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины. Предположительно разведывательные российские самолеты в течение короткого периода находились в небе над Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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