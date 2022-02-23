Ледяная глыба чуть не убила прохожего в центре Екатеринбурга. Видео 24 февраля 2022 в 02:34 Размер текста - 17 + Глыба пролетела в нескольких сантиметрах от журналиста Фото: Анна Майорова © URA.RU Огромная ледяная глыба, упавшая с крыши, чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева, глыба упала с крыши дома № 60 в нескольких сантиметрах от журналиста. «Эти огромные куски льда пролетели в паре сантиметров от меня. Ускорься я на пару секунд — не факт, что сейчас мог бы рассказывать о произошедшем», — поделился впечатлениями корреспондент URA.RU. Вследствие инцидента никто не пострадал. Однако коммунальным службам следует более качественно выполнять свою работу по очистке крыш домов Екатеринбурга от снега, отметил журналист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Огромная ледяная глыба, упавшая с крыши, чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева, глыба упала с крыши дома № 60 в нескольких сантиметрах от журналиста. «Эти огромные куски льда пролетели в паре сантиметров от меня. Ускорься я на пару секунд — не факт, что сейчас мог бы рассказывать о произошедшем», — поделился впечатлениями корреспондент URA.RU. Вследствие инцидента никто не пострадал. Однако коммунальным службам следует более качественно выполнять свою работу по очистке крыш домов Екатеринбурга от снега, отметил журналист. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям