23 февраля 2022

Ледяная глыба чуть не убила прохожего в центре Екатеринбурга. Видео

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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, глыба льда, лед
Глыба пролетела в нескольких сантиметрах от журналиста Фото:

Огромная ледяная глыба, упавшая с крыши, чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева, глыба упала с крыши дома № 60 в нескольких сантиметрах от журналиста.

«Эти огромные куски льда пролетели в паре сантиметров от меня. Ускорься я на пару секунд — не факт, что сейчас мог бы рассказывать о произошедшем», — поделился впечатлениями корреспондент URA.RU.

Вследствие инцидента никто не пострадал. Однако коммунальным службам следует более качественно выполнять свою работу по очистке крыш домов Екатеринбурга от снега, отметил журналист.

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Огромная ледяная глыба, упавшая с крыши, чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева, глыба упала с крыши дома № 60 в нескольких сантиметрах от журналиста. «Эти огромные куски льда пролетели в паре сантиметров от меня. Ускорься я на пару секунд — не факт, что сейчас мог бы рассказывать о произошедшем», — поделился впечатлениями корреспондент URA.RU. Вследствие инцидента никто не пострадал. Однако коммунальным службам следует более качественно выполнять свою работу по очистке крыш домов Екатеринбурга от снега, отметил журналист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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