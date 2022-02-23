Огромная ледяная глыба, упавшая с крыши, чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева, глыба упала с крыши дома № 60 в нескольких сантиметрах от журналиста. «Эти огромные куски льда пролетели в паре сантиметров от меня. Ускорься я на пару секунд — не факт, что сейчас мог бы рассказывать о произошедшем», — поделился впечатлениями корреспондент URA.RU. Вследствие инцидента никто не пострадал. Однако коммунальным службам следует более качественно выполнять свою работу по очистке крыш домов Екатеринбурга от снега, отметил журналист.