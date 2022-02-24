СМИ: жители Киева массово бегут из города

Жители Киева решили уехать из города на фоне обострения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Частные машины уезжают из Киева после сообщений о начале Россией военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Большое количество частных машин покидает Киев. При этом на мостах через Днепр заторов пока нет», — передает ТАСС. К воинской части под Борисполем поехали пожарные, взрывы продолжаются, сообщает издание.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что начнет военную операцию на Украине. По его словам, такое решение обусловлено ходом развития событий и анализом ситуации. Столкновения с неонационалистами не избежать, отметил глава государства.