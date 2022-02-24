Baza: несколько снарядов упали на территории России

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Снаряд попал на Дальнюю садовую Белгорода Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В Белгороде упали несколько снарядов, которые частично разрушили дом. Об этом сообщает Baza.

«Несколько боевых снарядов (пока непонятно чьих) упали на российской территории в Белгороде. На Дальней Садовой улице снаряд врезался в дороге и частично разрушил дом», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадал один человек, у него порезы от разбившихся стекол.

Ранее в России объявили о начале военной операции на Украине. Ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение с неонационалистами неизбежно,сказал Путин. На Украине сообщили о начале ракетного обстрела в Киеве. В Минобороны страны отметили, что из аэропорта «Борисполь» эвакуируют персонал и пассажиров.

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В Белгороде упали несколько снарядов, которые частично разрушили дом. Об этом сообщает Baza. «Несколько боевых снарядов (пока непонятно чьих) упали на российской территории в Белгороде. На Дальней Садовой улице снаряд врезался в дороге и частично разрушил дом», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадал один человек, у него порезы от разбившихся стекол. Ранее в России объявили о начале военной операции на Украине. Ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение с неонационалистами неизбежно,сказал Путин. На Украине сообщили о начале ракетного обстрела в Киеве. В Минобороны страны отметили, что из аэропорта «Борисполь» эвакуируют персонал и пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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