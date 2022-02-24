Baza: несколько снарядов упали на территории России

В Белгороде упали несколько снарядов, которые частично разрушили дом. Об этом сообщает Baza.
«Несколько боевых снарядов (пока непонятно чьих) упали на российской территории в Белгороде. На Дальней Садовой улице снаряд врезался в дороге и частично разрушил дом», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадал один человек, у него порезы от разбившихся стекол.
Ранее в России объявили о начале военной операции на Украине. Ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение с неонационалистами неизбежно,сказал Путин. На Украине сообщили о начале ракетного обстрела в Киеве. В Минобороны страны отметили, что из аэропорта «Борисполь» эвакуируют персонал и пассажиров.
В Белгороде упали несколько снарядов, которые частично разрушили дом. Об этом сообщает Baza. «Несколько боевых снарядов (пока непонятно чьих) упали на российской территории в Белгороде. На Дальней Садовой улице снаряд врезался в дороге и частично разрушил дом», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадал один человек, у него порезы от разбившихся стекол. Ранее в России объявили о начале военной операции на Украине. Ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение с неонационалистами неизбежно,сказал Путин. На Украине сообщили о начале ракетного обстрела в Киеве. В Минобороны страны отметили, что из аэропорта «Борисполь» эвакуируют персонал и пассажиров.