Екатеринбург замахнулся на самый большой народный сбор денег

Деньги собирают на креативное пространство в центре города Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

В Екатеринбурге запустили самый большой сбор cредств в истории российского краудфандинга (коллективные инвестиции на реализацию бизнес-идеи). Организаторы планируют привлечь 150 млн рублей на обустройство креативного пространства «Домна» на улице Вайнера. В экспертной среде назвали идею крайне амбициозной и внимательно следят за тем, как она будет воплощаться в жизнь.

«Рекорд по сборам на нашей платформе принадлежит группе „ДДТ“, которая недавно собрала больше 25 млн рублей на предзаказах нового альбома. Обратите внимание, что это всенародно любимый коллектив, предлагавший за поддержку проекта лимитированные альбомы, которые не появятся в свободной продаже», — рассказал генеральный директор и сооснователь крупнейшей в России краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский.

По словам Мурачковского, у них на площадке было довольно много проектов и по созданию общественных пространств. Но авторы обычно разбивали огромные траты на части, и нужную сумму удавалось собрать только в несколько этапов. Кроме того, всегда продумывалась четкая система бонусов для участников сбора.

«У нас у фильма сбор был каплей от вашей суммы, и мы собирали несколько месяцев. С такой огромной суммой я не знаю, как работать. Возможно, Екатеринбургу нужно делать акцент на жителей города, которым это больше всего и нужно», — считает режиссер, лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина, которая также собирала деньги на свои фильмы с помощью механизма краудфандинга.

Как ответили URA.RU в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (организатор сбора), они и не рассчитывают собрать всю сумму с помощью краудфандинга. Проект будет финансироваться из различных источников, в том числе за счет средств фонда и крупных спонсоров. Что касается горожан, которые заходят вложиться в идею, то имена 100 самых крупных инвесторов пообещали увековечить на центральной входной площадке «Домны».

Особняк XIX века на Вайнера, 16 был передан СОФПП в конце 2021 года. Предполагается, что на площадях будут работать художники, музыканты и другие творческие личности. На здание также претендовали команда «Ночи музыки» Евгений Горенбурга и Музей истории Екатеринбурга.

Так будут выглядеть пространства для представителей творческих индустрий после ремонта Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Вайнера, 16 станет точкой притяжения креативно мыслящих людей Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Креативный штаб будет располагаться в особняке XIX века, который был передан СОФПП в конце 2021 года

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