Команде «Ночи музыки» не дали здание в центре Екатеринбурга

Площадки «Ночи музыки» традиционно собирают толпы екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Двухэтажный особняк в центре Екатеринбурга, который отдали областному фонду поддержки предпринимательства, изначально рассчитывала получить команда Евгения Горенбурга. Она организует самый массовый фестиваль в городе — Ural Music Night. Однако глава Екатеринбурга Алексей Орлов не согласовал это решение, сообщил URA.RU источник, близкий к местным властям.

«Для Алексея Орлова было гораздо более желательным решение передать здание в управление областного фонда поддержки предпринимательства. В таком случае планы развития проекта становятся более предсказуемыми и позитивными и для самого главы, в том числе», — прокомментировал источник.

Также среди претендентов на особняк по улице Вайнера был Музей истории Екатеринбурга. В здании предполагалось организовать постоянную выставку к юбилею города. Но и этот вариант не был согласован администрацией.

В итоге в особняке появится креативное пространство. Команда «Уральский авангард», в которой участвует экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, планирует организовать в помещениях творческий и IT-коворкинг, студию звукозаписи, образовательный и продюсерский центры, а также магазин, где будут продавать товары местные ремесленники. В распоряжении URA.RU есть план будущего креативного кластера.

Креативное пространство создадут в рамках федерального проекта Rurban Creative Lab. Его суть в том, чтобы оживить заброшенные здания и промзоны, передав их представителям креативного бизнеса. Проект начали реализовывать в Свердловской области еще в прошлом году. Первым новую жизнь получил завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Позже, уже в 2021 году, появились арт-площадки в Нижнем Тагиле (художникам отдали бывшее училище «Самородок») и Черноисточинске (там центром креативной экономики стало бывшее здание Демидовского завода). Накануне фонд поддержки предпринимательства, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и администрация Екатеринбурга официально подписали соглашение о развитии креативных индустрий.

Так выглядит план помещений в правом крыле здания по Вайнера, 16 Фото предоставлено источником URA.RU