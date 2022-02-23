Авиакомпания «Ямал» отказывается исполнять решение Росавивации

Авиаперевозчик «Ямал» не отменил все рейсы в южном направлении, хотя Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов рядом с границей Украины из-за обострившейся ситуации. О решении пока не приостанавливать перелеты URA.RU сообщили на горячей линии авиакомпании.
«У нас пока нет указаний. Рейсы стоят по плану, то есть если у вас приобретены билеты и будет какая-то корректировка со стороны авиакомпании — отмена или перенос, будет отправлено смс-уведомление», — сообщили на горячей линии.
Также на сайте не приостановлена продажа билетов в южных направлениях. Однако задержан рейс из Нового Уренгоя до Краснодара.Телефон пресс-службы авиакомпании находится вне зоны действия сети. Ранее Росавиация сообщила об отмене на полетов в Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Авиаперевозчик «Ямал» не отменил все рейсы в южном направлении, хотя Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов рядом с границей Украины из-за обострившейся ситуации. О решении пока не приостанавливать перелеты URA.RU сообщили на горячей линии авиакомпании. «У нас пока нет указаний. Рейсы стоят по плану, то есть если у вас приобретены билеты и будет какая-то корректировка со стороны авиакомпании — отмена или перенос, будет отправлено смс-уведомление», — сообщили на горячей линии. Также на сайте не приостановлена продажа билетов в южных направлениях. Однако задержан рейс из Нового Уренгоя до Краснодара.Телефон пресс-службы авиакомпании находится вне зоны действия сети. Ранее Росавиация сообщила об отмене на полетов в Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.