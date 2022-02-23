Авиакомпания «Ямал» отказывается исполнять решение Росавивации

24 февраля 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

На данный перелеты в южном направлении «Ямал» не отменил Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Авиаперевозчик «Ямал» не отменил все рейсы в южном направлении, хотя Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов рядом с границей Украины из-за обострившейся ситуации. О решении пока не приостанавливать перелеты URA.RU сообщили на горячей линии авиакомпании. «У нас пока нет указаний. Рейсы стоят по плану, то есть если у вас приобретены билеты и будет какая-то корректировка со стороны авиакомпании — отмена или перенос, будет отправлено смс-уведомление», — сообщили на горячей линии. Также на сайте не приостановлена продажа билетов в южных направлениях. Однако задержан рейс из Нового Уренгоя до Краснодара.Телефон пресс-службы авиакомпании находится вне зоны действия сети. Ранее Росавиация сообщила об отмене на полетов в Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиаперевозчик «Ямал» не отменил все рейсы в южном направлении, хотя Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов рядом с границей Украины из-за обострившейся ситуации. О решении пока не приостанавливать перелеты URA.RU сообщили на горячей линии авиакомпании. «У нас пока нет указаний. Рейсы стоят по плану, то есть если у вас приобретены билеты и будет какая-то корректировка со стороны авиакомпании — отмена или перенос, будет отправлено смс-уведомление», — сообщили на горячей линии. Также на сайте не приостановлена продажа билетов в южных направлениях. Однако задержан рейс из Нового Уренгоя до Краснодара.Телефон пресс-службы авиакомпании находится вне зоны действия сети. Ранее Росавиация сообщила об отмене на полетов в Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.