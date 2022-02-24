Лукашенко предложил Путину и Зеленскому встретиться в Минске

24 февраля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Глава Беларуси убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию — обсудить ситуацию с Зеленским и Путиным Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Минске, и провести переговоры. Об этом сообщило белорусское госагентство БелТА. «Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): „Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину“. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения», — отметил белорусский Президент. Лидер Беларуси считает, что это единственный способ избежать войны. Он надеется, что его призывы услышат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Минске, и провести переговоры. Об этом сообщило белорусское госагентство БелТА. «Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): „Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину“. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения», — отметил белорусский Президент. Лидер Беларуси считает, что это единственный способ избежать войны. Он надеется, что его призывы услышат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.