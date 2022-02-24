Лукашенко предложил Путину и Зеленскому встретиться в Минске

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Минске, и провести переговоры. Об этом сообщило белорусское госагентство БелТА.
«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): „Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину“. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения», — отметил белорусский Президент.
Лидер Беларуси считает, что это единственный способ избежать войны. Он надеется, что его призывы услышат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Минске, и провести переговоры. Об этом сообщило белорусское госагентство БелТА. «Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): „Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину“. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения», — отметил белорусский Президент. Лидер Беларуси считает, что это единственный способ избежать войны. Он надеется, что его призывы услышат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.