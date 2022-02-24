Зеленский попросил помощи у Байдена, Шольца и Джонсона

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
По словам украинского президента, уже готовится международная помощь Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский просит помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter гражданам Украины.

«Поговорил с Байденом, Шольцем и Джонсоном. Они уже начали строить международную поддержку», — опубликовал Зеленский заявление в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Глава Украины Владимир Зеленский просит помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter гражданам Украины. «Поговорил с Байденом, Шольцем и Джонсоном. Они уже начали строить международную поддержку», — опубликовал Зеленский заявление в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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