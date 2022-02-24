Зеленский попросил помощи у Байдена, Шольца и Джонсона

Глава Украины Владимир Зеленский просит помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter гражданам Украины.
«Поговорил с Байденом, Шольцем и Джонсоном. Они уже начали строить международную поддержку», — опубликовал Зеленский заявление в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Глава Украины Владимир Зеленский просит помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter гражданам Украины. «Поговорил с Байденом, Шольцем и Джонсоном. Они уже начали строить международную поддержку», — опубликовал Зеленский заявление в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.