23 февраля 2022
22 февраля 2022

«Уральские авиалинии»: что делать при отмене рейса из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, город екатеринбург, airbus a320neo, аирбас
В данный момент в компанию поступает большое количество обращений из-за отмены рейсов на юг России Фото:
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала пояснение для пассажиров, чьи рейсы отменили в связи с закрытием воздушного пространства у границ Украины. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте.

«Вы можете переоформить билет на вылеты с 3 марта до 30 мая 2022 года по месту приобретения. Также переоформить билет можно, обратившись в службу поддержки пассажиров и используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении, либо по телефону», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Кроме этого, пассажиров просят отложить звонок на горячую линию, если вылет предстоит не раньше 2 марта 2022 года. Связано это с тем, что в данный момент в компанию поступает большое количество обращений.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства на границе России и Украины. Чуть позже стало известно, что авиакомпания будет осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр с помощью обходных маршрутов.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала пояснение для пассажиров, чьи рейсы отменили в связи с закрытием воздушного пространства у границ Украины. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте. «Вы можете переоформить билет на вылеты с 3 марта до 30 мая 2022 года по месту приобретения. Также переоформить билет можно, обратившись в службу поддержки пассажиров и используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении, либо по телефону», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний». Кроме этого, пассажиров просят отложить звонок на горячую линию, если вылет предстоит не раньше 2 марта 2022 года. Связано это с тем, что в данный момент в компанию поступает большое количество обращений. Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства на границе России и Украины. Чуть позже стало известно, что авиакомпания будет осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр с помощью обходных маршрутов.
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