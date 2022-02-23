«Уральские авиалинии»: что делать при отмене рейса из-за Украины

В данный момент в компанию поступает большое количество обращений из-за отмены рейсов на юг России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала пояснение для пассажиров, чьи рейсы отменили в связи с закрытием воздушного пространства у границ Украины. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте.

«Вы можете переоформить билет на вылеты с 3 марта до 30 мая 2022 года по месту приобретения. Также переоформить билет можно, обратившись в службу поддержки пассажиров и используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении, либо по телефону», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Кроме этого, пассажиров просят отложить звонок на горячую линию, если вылет предстоит не раньше 2 марта 2022 года. Связано это с тем, что в данный момент в компанию поступает большое количество обращений.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства на границе России и Украины. Чуть позже стало известно, что авиакомпания будет осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр с помощью обходных маршрутов.