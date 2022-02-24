«Уральские авиалинии» отменили рейсы в города рядом с Украиной

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, авиакомпания azur air
Авиакомпания отменила рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства на границе РФ с Украиной. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации, в граничащих с Украиной областях, авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) перестал принимать пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе Платова.

На данный момент закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе, распоряжением Росавиации. По сообщениям СМИ, также закрыт аэропорт в Астрахани. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства на границе РФ с Украиной. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации, в граничащих с Украиной областях, авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) перестал принимать пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе Платова. На данный момент закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе, распоряжением Росавиации. По сообщениям СМИ, также закрыт аэропорт в Астрахани. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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