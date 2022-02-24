«Уральские авиалинии» будут облетать границу РФ с Украиной

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Ограничение на гражданские авиаперелеты на приграничной с Украиной зоной было введено 24 февраля Фото:
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Самолеты «Уральских авиалиний» будут осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр по обходным маршрутам. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Вместе с [временной приостановкой перелетов в города, граничащие с Украиной] проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию», — сообщают представители «Уральских авиалиний».

Ранее сообщалось, что аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи перестали принимать на посадку пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Об отмене рейсов «Уральских авиалиний» в Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь пресс-служба авиакомпании сообщила 24 февраля. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.

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Самолеты «Уральских авиалиний» будут осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр по обходным маршрутам. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. «Вместе с [временной приостановкой перелетов в города, граничащие с Украиной] проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию», — сообщают представители «Уральских авиалиний». Ранее сообщалось, что аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи перестали принимать на посадку пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Об отмене рейсов «Уральских авиалиний» в Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь пресс-служба авиакомпании сообщила 24 февраля. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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