Лукашенко подсказал Путину идею с Украиной

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Цель операции: прекращение геноцида народа ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал военными о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным, на котором предложил российскому лидеру оставить часть войск в Беларуси. О разговоре двух президентов сообщило белорусское агентство БелТА.

«Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — заявил Лукашенко.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал военными о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным, на котором предложил российскому лидеру оставить часть войск в Беларуси. О разговоре двух президентов сообщило белорусское агентство БелТА. «Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — заявил Лукашенко. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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