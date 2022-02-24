Лукашенко подсказал Путину идею с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал военными о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным, на котором предложил российскому лидеру оставить часть войск в Беларуси. О разговоре двух президентов сообщило белорусское агентство БелТА.
«Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — заявил Лукашенко.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал военными о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным, на котором предложил российскому лидеру оставить часть войск в Беларуси. О разговоре двух президентов сообщило белорусское агентство БелТА. «Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — заявил Лукашенко. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.