Россия начала военную операцию на Украине. Что известно к этому часу

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, пулемет
Армия России подавила средства противовоздушной обороны Украины Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. URA.RU приводит главные события операции к этому часу.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. URA.RU приводит главные события операции к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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