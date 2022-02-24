Армия России подавила средства противовоздушной обороны Украины
новость из сюжетаВоенная операция РФ на Украине
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. URA.RU приводит главные события операции к этому часу.
- После объявления военной операции власти Украины сообщили, что по городам страны наносят ракетные удары. В Министерстве обороны РФ опровергли эту информацию;
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение;
- Украинские СМИ сообщили, что российская армия перешла границу в районе Харькова;
- Донецские СМИ сообщили, что армия республики взяла под свой контроль Мариуполь и Херсон;
- Страны НАТО созвали срочную встречу из-за начала военной операции;
- В Министерстве обороны РФ сообщили, что армия России подавила средства противовоздушной обороны Украины;
- В МВД ЛНР заявили, что армия республики взяла под контроль город Счастье и станицу Луганскую;
- В Минобороны РФ сообщили, что Украинские пограничники не оказывают сопротивления и бегут с поля боя;
- После объявления о начале военной операции курс рубля рухнул рекордно с 2014 года, доллар превысил отметку в 100 рублей;
- Из-за обострения ситуации на Украине в Росавиации приняли решение временно ограничить работу 12 аэропортов на Юге России.
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