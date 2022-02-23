Четыре свердловских депутата Госдумы обошли санкции Евросоюза

В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за признание Россией ДНР и ЛНР Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Четырех из тринадцати депутатов Госдумы РФ от Свердловской области Евросоюз не включил в свой санкционный список от 23 февраля 2022 года. В их числе: Игорь Ковпак (Единая Россия), Павел Крашенинников («Единая Россия»), Зелимхан Муцоев («Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.

«Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти области», — сообщается в санкционном списке. В списке нет четырех свердловских депутатов Госдумы.

В санкционный список Евросоюза попали девять депутатов Госдумы от Свердловской области:

Антон Шипулин («Единая Россия»);

Андрей Альшевских («Единая Россия»);

Сергей Чепиков («Единая Россия»);

Сергей Бидонько («Единая Россия»);

Максим Иванов («Единая Россия»);

Константин Захаров («Единая Россия»);

Жанна Рябцева («Единая Россия»);

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»);

Николай Езерский (КПРФ).

22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение 15 февраля 2022 года. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.