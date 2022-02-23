23 февраля 2022
22 февраля 2022

Четыре свердловских депутата Госдумы обошли санкции Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за признание Россией ДНР и ЛНР Фото:
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Четырех из тринадцати депутатов Госдумы РФ от Свердловской области Евросоюз не включил в свой санкционный список от 23 февраля 2022 года. В их числе: Игорь Ковпак (Единая Россия), Павел Крашенинников («Единая Россия»), Зелимхан Муцоев («Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.

«Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти области», — сообщается в санкционном списке. В списке нет четырех свердловских депутатов Госдумы.

В санкционный список Евросоюза попали девять депутатов Госдумы от Свердловской области:

  • Антон Шипулин («Единая Россия»);
  • Андрей Альшевских («Единая Россия»);
  • Сергей Чепиков («Единая Россия»);
  • Сергей Бидонько («Единая Россия»);
  • Максим Иванов («Единая Россия»);
  • Константин Захаров («Единая Россия»);
  • Жанна Рябцева («Единая Россия»);
  • Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»);
  • Николай Езерский (КПРФ).

22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение 15 февраля 2022 года. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.

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Четырех из тринадцати депутатов Госдумы РФ от Свердловской области Евросоюз не включил в свой санкционный список от 23 февраля 2022 года. В их числе: Игорь Ковпак (Единая Россия), Павел Крашенинников («Единая Россия»), Зелимхан Муцоев («Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза, опубликованном на официальном сайте Евросоюза. «Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти области», — сообщается в санкционном списке. В списке нет четырех свердловских депутатов Госдумы. В санкционный список Евросоюза попали девять депутатов Госдумы от Свердловской области: 22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение 15 февраля 2022 года. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.
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