В Общественной палате ХМАО поддержали войну на Украине. «Теперь мы придем к НАТО»

24 февраля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Член Общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов высказался о начале спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram. «Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке. С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram. «Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке. С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.