Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram.
«Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке.
С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram. «Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке. С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.