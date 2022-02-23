23 февраля 2022
22 февраля 2022

В Общественной палате ХМАО поддержали войну на Украине. «Теперь мы придем к НАТО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, депутат, чиновник, интервью
Член Общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов высказался о начале спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram.

«Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке.

С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов поддержал военную спецоперацию на Украине. Пост общественник разместил на личной странице в Instagram. «Сколько нас можно пугать санкциями, что бы мы ни делали, на какие бы уступки ни шли, санкции крепчали и крепчали, сколько бы мы ни просили не приближаться альянсу к нашим окраинам, не помогало, и вот, в одну из зим русского Мишу все достало… Не дошло НАТО до нас, теперь мы придем к НАТО», — написал Логинов. Общественник завершил свою публикацию гимном России, продублировав текст поста на английском языке. С поддержкой позиции России по вопросу Украины и Донбасса выступили и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова, а также ее заместитель Алсу Маганова. «Сегодняшнее решение — это вынужденная мера, чтобы установить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию и еt жителей от военных угроз на ее границах», — написано в аккаунте Общественной палаты в социальной сети, со ссылкой на Максимову. «Это миротворческая операция, предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Наша страна сильна, сильнее многих. Я верю в нашу страну, в наших настоящих, добрых и сильных людей», — сообщила Маганова. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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