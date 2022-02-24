В Кремле оценили риски изоляции России

В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России.
В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России.