В Кремле оценили риски изоляции России

24 февраля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Россия никогда не окажется за железным занавесом, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России.