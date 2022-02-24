В Кремле оценили риски изоляции России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия никогда не окажется за железным занавесом, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России.

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В Кремле нет опасений, что Россия из-за событий на Украине, окажется за железным занавесом. Это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но с этими государствами так или иначе проблемы возникали и до этого, и без этого. Такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — заявил Песков. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам ВСУ. При этом городам и мирным жителям Украины ничто не угрожает, сообщают в Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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