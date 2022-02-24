Курганские и тюменские казаки готовы отправиться на Украину

Совет атаманов Курганской области готов отправиться на Украину для участия в военной операции. Выехать на помощь военнослужащим также готовы казаки из Тюменской области и Омска. Об этом URA.RU рассказал атаман Сибирского казачьего войска Курганской области, войсковой старшина Сергей Попов.
Казаки написали соответствующее обращение губернатору региона Вадиму Шумкову. Попов пояснил, что в условиях военной операции любое желание в ней участвовать лучше согласовывать с властями. «Совет атаманов принял единогласное решение о поддержке президента РФ в отношении Украины и республик Донбасса. Сообщаем вам о своей готовности в случае необходимости отправить сводный казачий отряд на территорию боевых действий и участвовать в размещении беженцев», — сказано в письме Шумкову.
Недавно руководители казачьих организаций Курганской области подписали соглашение о создании совета атаманов региона. Эти советы в субъектах страны создают по указу президента России Владимира Путина.
URA.RU ранее писало, что казаки из Сургута готовы примкнуть к операции, которую сейчас проводит армия России на Украине. В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением о том, что казаки готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.
Совет атаманов Курганской области готов отправиться на Украину для участия в военной операции. Выехать на помощь военнослужащим также готовы казаки из Тюменской области и Омска. Об этом URA.RU рассказал атаман Сибирского казачьего войска Курганской области, войсковой старшина Сергей Попов. Казаки написали соответствующее обращение губернатору региона Вадиму Шумкову. Попов пояснил, что в условиях военной операции любое желание в ней участвовать лучше согласовывать с властями. «Совет атаманов принял единогласное решение о поддержке президента РФ в отношении Украины и республик Донбасса. Сообщаем вам о своей готовности в случае необходимости отправить сводный казачий отряд на территорию боевых действий и участвовать в размещении беженцев», — сказано в письме Шумкову. Недавно руководители казачьих организаций Курганской области подписали соглашение о создании совета атаманов региона. Эти советы в субъектах страны создают по указу президента России Владимира Путина. URA.RU ранее писало, что казаки из Сургута готовы примкнуть к операции, которую сейчас проводит армия России на Украине. В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением о том, что казаки готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.