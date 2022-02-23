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21 февраля 2022

Казаки из Сургута заявили о готовности уехать на войну на Украине

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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Казаки из Сургута готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине. Об этом URA.RU заявил глава «Сургутской казачьей общины» Пахом Шадчин.

«Мы, как и любые граждане, находящиеся в запасе, можем участвовать в мобилизационных мероприятиях. Если будет нужно, то казаки готовы к военным действиям», — сказал Шадчин.

Он также добавил, что казаки — передовая авангардная часть русского сообщества. В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением о том, что казаки готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент также заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно и это вопрос времени.

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Казаки из Сургута готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине. Об этом URA.RU заявил глава «Сургутской казачьей общины» Пахом Шадчин. «Мы, как и любые граждане, находящиеся в запасе, можем участвовать в мобилизационных мероприятиях. Если будет нужно, то казаки готовы к военным действиям», — сказал Шадчин. Он также добавил, что казаки — передовая авангардная часть русского сообщества. В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением о том, что казаки готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений. Ранее URA.RU сообщало, что Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент также заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно и это вопрос времени.
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