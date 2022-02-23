Казаки из Сургута заявили о готовности уехать на войну на Украине

В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Казаки из Сургута готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине. Об этом URA.RU заявил глава «Сургутской казачьей общины» Пахом Шадчин.

«Мы, как и любые граждане, находящиеся в запасе, можем участвовать в мобилизационных мероприятиях. Если будет нужно, то казаки готовы к военным действиям», — сказал Шадчин.

Он также добавил, что казаки — передовая авангардная часть русского сообщества. В ближайшее время общественная организация намерена обратиться в военкомат с заявлением о том, что казаки готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент также заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно и это вопрос времени.