Герои России и СССР поддержали решение Путина по Украине

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, ноутбук, ополченцы
Военную операцию на Украине поддержала Российская ассоциация Героев Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российская ассоциация Героев поддержала решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении президента организации Владимира Шаманова. Как указывается в документе, принятые меры защищают Россию и ее союзников.

«Российская ассоциация Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По словам Шаманова, страна больше не может терпеть «убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры». «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную оборону», — сказано в документе. Поэтому Россия «имеет полное право» осуществлять защиту республик ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Российская ассоциация Героев — общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 53 субъектах Российской Федерации. Имеет филиалы и представительства в 53 субъектах РФ — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Воронежской области и других.

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Российская ассоциация Героев поддержала решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении президента организации Владимира Шаманова. Как указывается в документе, принятые меры защищают Россию и ее союзников. «Российская ассоциация Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. По словам Шаманова, страна больше не может терпеть «убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры». «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную оборону», — сказано в документе. Поэтому Россия «имеет полное право» осуществлять защиту республик ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Российская ассоциация Героев — общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 53 субъектах Российской Федерации. Имеет филиалы и представительства в 53 субъектах РФ — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Воронежской области и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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