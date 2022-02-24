Герои России и СССР поддержали решение Путина по Украине

24 февраля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Военную операцию на Украине поддержала Российская ассоциация Героев Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российская ассоциация Героев поддержала решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении президента организации Владимира Шаманова. Как указывается в документе, принятые меры защищают Россию и ее союзников. «Российская ассоциация Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. По словам Шаманова, страна больше не может терпеть «убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры». «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную оборону», — сказано в документе. Поэтому Россия «имеет полное право» осуществлять защиту республик ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Российская ассоциация Героев — общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 53 субъектах Российской Федерации. Имеет филиалы и представительства в 53 субъектах РФ — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Воронежской области и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская ассоциация Героев поддержала решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении президента организации Владимира Шаманова. Как указывается в документе, принятые меры защищают Россию и ее союзников. «Российская ассоциация Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. По словам Шаманова, страна больше не может терпеть «убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры». «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную оборону», — сказано в документе. Поэтому Россия «имеет полное право» осуществлять защиту республик ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Российская ассоциация Героев — общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 53 субъектах Российской Федерации. Имеет филиалы и представительства в 53 субъектах РФ — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Воронежской области и других.