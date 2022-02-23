На челябинском термальном курорте рассказали, как погибла девочка

В момент трагедии школьница осталась без присмотра взрослых (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Утонувшая на курорте «Баден-Баден» девочка из Челябинска погибла из-за грубых нарушений правил безопасности. Об этом 24 февраля URA.RU сообщили в компании Baden Family.

«Несчастный случай унес жизнь 11-летней Елизаветы из Челябинска на одном из наших термальных курортов — „Баден-Баден“. Девочка ныряла в бассейн с джакузи. Школьница отдыхала вместе с родителями, однако они оставили девочку одну и в момент происшествия находились в хамаме, что противоречит правилам безопасности», — отметили URA.Ru в компании.

Собственники термального курорта также опровергли версию, что волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, что послужило причиной ее гибели. В компании уверяют, что это невозможно по техническим причинам. Причиной появления на дне клока волос могло стать то, что потерпевшая продолжительное время находилась на дне бассейна.

О смерти ребенка в «Баден-Бадене» стало известно 23 февраля. Девочку провела под водой 11 минут — ее не сразу заметили из-за эффекта бурлящей воды. Ее пытались реанимировать, однако помочь ребенку не удалось.

В компании отмечают, что один из родителей девочки подписывал документ, в котором брал ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых несовершеннолетних лиц. Коллектив курорта выразил готовность оказать материальную помощь семье погибшей. В компании Baden Family отметили, что это первый трагический случай в истории комплекса.

Прокуратура региона объявила о начале проверки. Прокурор Еткульского района Александр Ростов выезжал на место ЧП для контроля действий оперативных служб.

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