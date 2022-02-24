Вирусолог объяснил, у кого самый сильный иммунитет к коронавирусу

24 февраля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

У переболевших в тяжело более слабый иммунитет к COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек, легко перенесший коронавирус, будет иметь более прочный иммунитет к COVID-19, чем тот, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Об этом URA.RU рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Тромбоз, омертвение тканей, гипоксия и прочее — все это происходит при тяжелой форме ковида. Это, конечно, наносит большой вред иммунной системе, потому что она перегружается. Поэтому у больных с тяжелой формой противовирусный иммунитет против ковида не столь прочный, чем у людей, которые перенесли легкую форму заболевания. Для таких показана через какое-то время вакцинация», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Профессор отметил, при легком течении COVID-19 также снижается иммунитет, однако это временное явление. «Можно сказать, что ковид наносит ущерб иммунитету. Но если человек перенес заболевание в легкой форме, то ущерба нет. Это обычно столкновение человека с патогеном, когда мобилизуются все силы иммунитета. Он в этот момент отвлечен на борьбу с коронавирусом. Возможно, его силы будут несколько подорваны, но это временное состояние. Иммунитет полностью восстанавливается», — уточнил собеседник агентства. Вирусолог подчеркнул, что после выздоровления от коронавируса иммунитет может защитить даже от других инфекционных заболеваний. «После такого массивного столкновения с патогеном врожденный иммунитет находится в состоянии повышенной готовности, и даже можно сказать, что человек находится в более защищенном состоянии от других вирусных инфекций», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек, легко перенесший коронавирус, будет иметь более прочный иммунитет к COVID-19, чем тот, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Об этом URA.RU рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Тромбоз, омертвение тканей, гипоксия и прочее — все это происходит при тяжелой форме ковида. Это, конечно, наносит большой вред иммунной системе, потому что она перегружается. Поэтому у больных с тяжелой формой противовирусный иммунитет против ковида не столь прочный, чем у людей, которые перенесли легкую форму заболевания. Для таких показана через какое-то время вакцинация», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Профессор отметил, при легком течении COVID-19 также снижается иммунитет, однако это временное явление. «Можно сказать, что ковид наносит ущерб иммунитету. Но если человек перенес заболевание в легкой форме, то ущерба нет. Это обычно столкновение человека с патогеном, когда мобилизуются все силы иммунитета. Он в этот момент отвлечен на борьбу с коронавирусом. Возможно, его силы будут несколько подорваны, но это временное состояние. Иммунитет полностью восстанавливается», — уточнил собеседник агентства. Вирусолог подчеркнул, что после выздоровления от коронавируса иммунитет может защитить даже от других инфекционных заболеваний. «После такого массивного столкновения с патогеном врожденный иммунитет находится в состоянии повышенной готовности, и даже можно сказать, что человек находится в более защищенном состоянии от других вирусных инфекций», — заключил он.