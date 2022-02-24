ТАСС: Британия считает, что РФ не желала дипломатии на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы «Форин оффиса».
«Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций», — цитирует ТАСС сообщение британского МИДа. По словам Трасс, Россия за последнее время неоднократно отрицала враждебность своих намерений по украинскому вопросу. Тем не менее она «концентрировала войска, осуществляла кибератаки и создавала надуманные предлоги [для вторжения] и провокации».
Трасс назвала военную операцию РФ в Украине «вопиющим нарушением международного права и устава ООН» и добавила, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет «беспрецедентный пакет дальнейших санкций» против России. Также МИД Британии подчеркнула, что ее государство продолжит поддерживать украинское правительство.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы «Форин оффиса». «Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций», — цитирует ТАСС сообщение британского МИДа. По словам Трасс, Россия за последнее время неоднократно отрицала враждебность своих намерений по украинскому вопросу. Тем не менее она «концентрировала войска, осуществляла кибератаки и создавала надуманные предлоги [для вторжения] и провокации». Трасс назвала военную операцию РФ в Украине «вопиющим нарушением международного права и устава ООН» и добавила, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет «беспрецедентный пакет дальнейших санкций» против России. Также МИД Британии подчеркнула, что ее государство продолжит поддерживать украинское правительство. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.