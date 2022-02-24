ТАСС: Британия считает, что РФ не желала дипломатии на Украине

24 февраля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы «Форин оффиса». «Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций», — цитирует ТАСС сообщение британского МИДа. По словам Трасс, Россия за последнее время неоднократно отрицала враждебность своих намерений по украинскому вопросу. Тем не менее она «концентрировала войска, осуществляла кибератаки и создавала надуманные предлоги [для вторжения] и провокации». Трасс назвала военную операцию РФ в Украине «вопиющим нарушением международного права и устава ООН» и добавила, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет «беспрецедентный пакет дальнейших санкций» против России. Также МИД Британии подчеркнула, что ее государство продолжит поддерживать украинское правительство. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.