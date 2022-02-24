ТАСС: Британия считает, что РФ не желала дипломатии на Украине

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В Британии уверены, что РФ продвигала свои амбиции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы «Форин оффиса».

«Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций», — цитирует ТАСС сообщение британского МИДа. По словам Трасс, Россия за последнее время неоднократно отрицала враждебность своих намерений по украинскому вопросу. Тем не менее она «концентрировала войска, осуществляла кибератаки и создавала надуманные предлоги [для вторжения] и провокации».

Трасс назвала военную операцию РФ в Украине «вопиющим нарушением международного права и устава ООН» и добавила, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет «беспрецедентный пакет дальнейших санкций» против России. Также МИД Британии подчеркнула, что ее государство продолжит поддерживать украинское правительство.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы «Форин оффиса». «Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций», — цитирует ТАСС сообщение британского МИДа. По словам Трасс, Россия за последнее время неоднократно отрицала враждебность своих намерений по украинскому вопросу. Тем не менее она «концентрировала войска, осуществляла кибератаки и создавала надуманные предлоги [для вторжения] и провокации». Трасс назвала военную операцию РФ в Украине «вопиющим нарушением международного права и устава ООН» и добавила, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет «беспрецедентный пакет дальнейших санкций» против России. Также МИД Британии подчеркнула, что ее государство продолжит поддерживать украинское правительство. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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