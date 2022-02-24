В НАТО ответили на военную операцию РФ на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении международного права Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. По слова главы Альянса, она нарушает международное право.

«Мы осуждаем атаку России на Украину. Эта операция нарушает международное право и является угрозой североатлантической безопасности», — передает РИА «Новости» слова Столтенберга.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого власти Украины сообщили о ракетном обстреле Киева и ряда других городов. Украинские СМИ сообщают, что жители Киева массового бегут из города.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. По слова главы Альянса, она нарушает международное право. «Мы осуждаем атаку России на Украину. Эта операция нарушает международное право и является угрозой североатлантической безопасности», — передает РИА «Новости» слова Столтенберга. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого власти Украины сообщили о ракетном обстреле Киева и ряда других городов. Украинские СМИ сообщают, что жители Киева массового бегут из города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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