В НАТО ответили на военную операцию РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. По слова главы Альянса, она нарушает международное право. «Мы осуждаем атаку России на Украину. Эта операция нарушает международное право и является угрозой североатлантической безопасности», — передает РИА «Новости» слова Столтенберга. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого власти Украины сообщили о ракетном обстреле Киева и ряда других городов. Украинские СМИ сообщают, что жители Киева массового бегут из города.