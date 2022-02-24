«Пятерочка» заполняет склады едой на фоне конфликта на Украине

24 февраля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

В X5 Group обещают не допустить срыва поставок продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российский ритейлер X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») дополнительно загружает склады в европейской части России базовыми продуктами. В регионах на границе с Донбассом компания принимает также дополнительные меры для обеспечения безопасности магазинов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе X5 Group. «В настоящий момент все магазины X5 в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости. Запасы в распределительных центрах и на складах достаточны для удовлетворения спроса. В настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями. Мы тесно взаимодействуем с региональными властями для обеспечения бесперебойных поставок в приграничные районы», — сообщили в пресс-службе ритейлера. Товары первой необходимости включают в себя рис, гречневую крупу, хлеб, куриные яйца, масло подсолнечное и сливочное, молоко, сахар, соль, мясо курицы, картофель, яблоки и другие продукты. Такой перечень определяет правительство РФ. В X5 Group добавили, что принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности магазинов в соответствии с рекомендациями властей. Офисные сотрудники переведены на удаленный режим работы. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля. В нескольких регионах России ранее ввели режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Для прибывающих собирается гуманитарная помощь. Неспокойная ситуация сейчас в магазинах Украины. Так, жители Киева с утра 24 февраля атаковали магазины: скупали крупы, консервы, муку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский ритейлер X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») дополнительно загружает склады в европейской части России базовыми продуктами. В регионах на границе с Донбассом компания принимает также дополнительные меры для обеспечения безопасности магазинов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе X5 Group. «В настоящий момент все магазины X5 в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости. Запасы в распределительных центрах и на складах достаточны для удовлетворения спроса. В настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями. Мы тесно взаимодействуем с региональными властями для обеспечения бесперебойных поставок в приграничные районы», — сообщили в пресс-службе ритейлера. Товары первой необходимости включают в себя рис, гречневую крупу, хлеб, куриные яйца, масло подсолнечное и сливочное, молоко, сахар, соль, мясо курицы, картофель, яблоки и другие продукты. Такой перечень определяет правительство РФ. В X5 Group добавили, что принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности магазинов в соответствии с рекомендациями властей. Офисные сотрудники переведены на удаленный режим работы. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля. В нескольких регионах России ранее ввели режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Для прибывающих собирается гуманитарная помощь. Неспокойная ситуация сейчас в магазинах Украины. Так, жители Киева с утра 24 февраля атаковали магазины: скупали крупы, консервы, муку.