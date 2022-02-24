Иммунолог рассказал о риске иммунодефицита после COVID

25 февраля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Тяжелые осложнения после COVID-19 могут вызвать у человека иммунодефицит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При тяжелых осложнениях после COVID-19 у человека может начаться иммунодефицит, однако сам коронавирус не способен вызвать подобные проблемы в организме. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Речь идет не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идет об осложнениях, о тяжелом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция», — заявил Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что иммунодефицит появляется лишь на некоторое время. «Иммунодефицита как такого нет именно после самого ковида. Но если есть тяжелые осложнения, то это сопровождается иммунодефицитом. Это и бактериальные осложнения, и тяжелые тромбозы. Там могут быть функциональные иммунодефициты. Кроме того, они возникают, если человек принимает препараты, глюкортикостероидные гормоны длительное время. Есть осложнения с тяжелым течением, они сами по себе вызывают вторичные иммунодефициты. Изменения обратимые, проходят со временем», — уточнил кандидат медицинских наук. Член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что с коронавирусом человек рискует подхватить другие инфекционные заболевания, в том числе бактериальные. «Общее правило в вирусологии, что во время вирусной инфекции человек относительно защищен от другого вируса, потому что интерферон выделяется в организме в ответ на первую вирусную инфекцию. Он защищает от внедрения другого. Коронавирус подавляет интерферонный ответ, поэтому с коронавирусом может присоединиться какой-то другой вирус, и инфекция может усугубить состояние», — добавил ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При тяжелых осложнениях после COVID-19 у человека может начаться иммунодефицит, однако сам коронавирус не способен вызвать подобные проблемы в организме. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Речь идет не о самой SARS-CoV-2-инфекции, хотя эффект на иммунитет описан на лимфоциты. Но я бы не сказал, что это именно иммунодефицит полноценный. Скорее, речь идет об осложнениях, о тяжелом течении ковида и постковида. Вот на фоне этого действительно вполне может быть нарушение иммунитета, иммунная дисфункция», — заявил Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что иммунодефицит появляется лишь на некоторое время. «Иммунодефицита как такого нет именно после самого ковида. Но если есть тяжелые осложнения, то это сопровождается иммунодефицитом. Это и бактериальные осложнения, и тяжелые тромбозы. Там могут быть функциональные иммунодефициты. Кроме того, они возникают, если человек принимает препараты, глюкортикостероидные гормоны длительное время. Есть осложнения с тяжелым течением, они сами по себе вызывают вторичные иммунодефициты. Изменения обратимые, проходят со временем», — уточнил кандидат медицинских наук. Член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что с коронавирусом человек рискует подхватить другие инфекционные заболевания, в том числе бактериальные. «Общее правило в вирусологии, что во время вирусной инфекции человек относительно защищен от другого вируса, потому что интерферон выделяется в организме в ответ на первую вирусную инфекцию. Он защищает от внедрения другого. Коронавирус подавляет интерферонный ответ, поэтому с коронавирусом может присоединиться какой-то другой вирус, и инфекция может усугубить состояние», — добавил ученый.