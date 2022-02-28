Диетолог Дианова заявила об опасности блинов с маслом

Блины с маслом провоцируют панкреатит и холецистит Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чрезмерное употребление жирных блинов с маслом может привести к воспалениям поджелудочной железы и желчного пузыря. Об этом URA.RU рассказали гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Если есть только блины с большим количеством красной рыбы, могут пойти запоры, начаться проблемы с поджелудочной железой, а если еще смазывать маслом в промежутке, это провоцирует панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и холецистит (воспаление желчного пузыря), особенно у людей, у которых уже есть камни. Может даже произойти обострение некалькулезного холецистита и развитие калькулезного панкреатита. Это два органа самые чувствительные при масленице» — сказала Нурия Дианова.

По словам диетолога, блины лучше есть с белковой начинкой, либо с клетчаткой. «Самая полезная начинка — белковая. Подходит красная рыба, творог, сыр, любой вид фарша, урбеч. Вторая половина порции должна быть клетчаткой, и тогда это не будет вредить. К рыбе, мясу и птице подходят овощи, а к сыру, творогу и урбечу — фрукты», — объяснила Дианова. По ее словам, жарить блины лучше на топленом или подсолнечном рафинированном масле.

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала оптимальное число блинов, которые можно съесть. «На завтрак вполне себе можно три блинчика позволить. Это не навредит фигуре. Желательно либо без всего, либо с солеными начинками, а не с вареньем и сгущенкой. Считается, что белая мука — это неполезный продукт, поэтому есть вариации блинов из гречневой, овсяной муки. Они более полезны, но не менее калорийны. Лучше не добавлять в блины сахар, только немного соли», — посоветовала собеседница URA.RU. Она рекомендовала выбирать сметану с небольшой жирностью, а блинчики из бездрожжевого теста.

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