24 февраля 2022
22 февраля 2022

В тюменских магазинах подорожали макароны, крупы и молоко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, покупатель, крупы, гречка, греча, витрина, продукты питания, гречневая крупа
Жители Тюмени утверждают, что продукты подорожали на 10 — 15% Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

В тюменских супермаркетах и магазинах формата «у дома» подорожали макаронные изделия, крупы и молоко. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию.

«Рост цен на продукты очень заметен. Подорожали макароны, гречневая, ячневая, рисовая крупы. В среднем, на 10 — 15 процентов, но и это очень много, потому что такой рост произошел всего за несколько недель. А что будет дальше? Будем работать за еду?», — пояснила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка заметила, что молочная продукция в магазинах также подорожала. «Раньше молоко местных производителей продавалось по 49 рублей, сейчас уже в районе 55 рублей. Это вот, буквально за несколько дней цены изменились», — отметила тюменка в беседе с URA.RU.

В региональное управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за роста цен жители Тюмени стали чаще отказываться от употребления мяса. При этом, тюменцы стали чаще покупать картофель.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В тюменских супермаркетах и магазинах формата «у дома» подорожали макаронные изделия, крупы и молоко. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию. «Рост цен на продукты очень заметен. Подорожали макароны, гречневая, ячневая, рисовая крупы. В среднем, на 10 — 15 процентов, но и это очень много, потому что такой рост произошел всего за несколько недель. А что будет дальше? Будем работать за еду?», — пояснила агентству одна из жительниц Тюмени. Другая тюменка заметила, что молочная продукция в магазинах также подорожала. «Раньше молоко местных производителей продавалось по 49 рублей, сейчас уже в районе 55 рублей. Это вот, буквально за несколько дней цены изменились», — отметила тюменка в беседе с URA.RU. В региональное управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из-за роста цен жители Тюмени стали чаще отказываться от употребления мяса. При этом, тюменцы стали чаще покупать картофель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...