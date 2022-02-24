В тюменских магазинах подорожали макароны, крупы и молоко

Жители Тюмени утверждают, что продукты подорожали на 10 — 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В тюменских супермаркетах и магазинах формата «у дома» подорожали макаронные изделия, крупы и молоко. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию.

«Рост цен на продукты очень заметен. Подорожали макароны, гречневая, ячневая, рисовая крупы. В среднем, на 10 — 15 процентов, но и это очень много, потому что такой рост произошел всего за несколько недель. А что будет дальше? Будем работать за еду?», — пояснила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка заметила, что молочная продукция в магазинах также подорожала. «Раньше молоко местных производителей продавалось по 49 рублей, сейчас уже в районе 55 рублей. Это вот, буквально за несколько дней цены изменились», — отметила тюменка в беседе с URA.RU.

В региональное управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за роста цен жители Тюмени стали чаще отказываться от употребления мяса. При этом, тюменцы стали чаще покупать картофель.