РИА «Новости»: США готовят санкции против Путина и бизнесменов РФ 25 февраля 2022 в 00:17 Размер текста - 17 + В США готовят санкции против российских предпринимателей, нефтяных компаний и Владимира Путина Фото: unsplash.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пакет санкций со стороны США затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и президента России Владимира Путина — передал сенатор США от штата Огайо Шерод Браун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg. «Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично», — передает агентство Bloomberg, ссылаясь на Шероода Брауна. В четверг 24 февраля сенатор провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Ранее СНБО Украины решил ввести на всей территории республики режим ЧП, кроме Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решение должна утвердить Верховная рада. Кроме того, Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Пакет санкций со стороны США затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и президента России Владимира Путина — передал сенатор США от штата Огайо Шерод Браун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg. «Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично», — передает агентство Bloomberg, ссылаясь на Шероода Брауна. В четверг 24 февраля сенатор провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Ранее СНБО Украины решил ввести на всей территории республики режим ЧП, кроме Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решение должна утвердить Верховная рада. Кроме того, Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям