РИА «Новости»: США готовят санкции против Путина и бизнесменов РФ

Пакет санкций со стороны США затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и президента России Владимира Путина — передал сенатор США от штата Огайо Шерод Браун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg.
«Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично», — передает агентство Bloomberg, ссылаясь на Шероода Брауна. В четверг 24 февраля сенатор провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Ранее СНБО Украины решил ввести на всей территории республики режим ЧП, кроме Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решение должна утвердить Верховная рада. Кроме того, Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.
Пакет санкций со стороны США затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и президента России Владимира Путина — передал сенатор США от штата Огайо Шерод Браун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg. «Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично», — передает агентство Bloomberg, ссылаясь на Шероода Брауна. В четверг 24 февраля сенатор провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Ранее СНБО Украины решил ввести на всей территории республики режим ЧП, кроме Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что решение должна утвердить Верховная рада. Кроме того, Россия признала независимость Донбасса и подписала договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.