Байден: новые санкции коснутся космической программы РФ 25 февраля 2022 в 02:13 Размер текста - 17 + Новые антироссийские санкции нанесут урон аэрокосмической индустрии РФ, заявил Байден Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам. «Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома. Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам. «Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома. Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям