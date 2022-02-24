Байден: новые санкции коснутся космической программы РФ

Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам.
«Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.
Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни.
Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам. «Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома. Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни.