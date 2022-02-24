24 февраля 2022

Байден: новые санкции коснутся космической программы РФ

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Джо Байден, байден джо
Новые антироссийские санкции нанесут урон аэрокосмической индустрии РФ, заявил Байден Фото:
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Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам.

«Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни.

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Лидер США Джо Байден заявил, что санкции против РФ коснутся космической программы, а также возможности строить корабли. Об этом он сообщил в ходе видеообращения к американцам. «Они (санкции — прим. URA.RU) ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, ударят по возможности создавать корабли, конкурировать в сфере экономики», — сказал Байден. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома. Ранее Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ. Лидер США сообщил, что Россию ждут холодные дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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