Россияне выстраиваются в очереди за наличными

25 февраля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Россияне опасаются перебоев в работе карт Visa и Mastercard Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине В связи военной операцией РФ на Украине россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств. Люди опасаются, в том числе, перебоев в работе карт Visa и Mastercard из-за обострения кризиса. «Начало военной операции РФ на Украине спровоцировало рост спроса граждан на наличные, в том числе иностранную валюту. Россияне с утра выстраивались в очереди к офисам кредитных организаций и банкоматам, деньги в которых местами заканчивались», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что очереди были замечены в таких крупных банках, как Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Также повышенный спрос на снятие наличных отметили в «Тинькофф» и банке «Открытие», сообщает издание. В последнем сообщили, что граждан интересует в основном снятие валюты. Ранее в министерстве финансов США сообщили о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи военной операцией РФ на Украине россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств. Люди опасаются, в том числе, перебоев в работе карт Visa и Mastercard из-за обострения кризиса. «Начало военной операции РФ на Украине спровоцировало рост спроса граждан на наличные, в том числе иностранную валюту. Россияне с утра выстраивались в очереди к офисам кредитных организаций и банкоматам, деньги в которых местами заканчивались», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что очереди были замечены в таких крупных банках, как Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Также повышенный спрос на снятие наличных отметили в «Тинькофф» и банке «Открытие», сообщает издание. В последнем сообщили, что граждан интересует в основном снятие валюты. Ранее в министерстве финансов США сообщили о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.