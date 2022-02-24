24 февраля 2022

Россияне выстраиваются в очереди за наличными

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Клипарт 3. Нижневартовск, сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Россияне опасаются перебоев в работе карт Visa и Mastercard Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В связи военной операцией РФ на Украине россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств. Люди опасаются, в том числе, перебоев в работе карт Visa и Mastercard из-за обострения кризиса.

«Начало военной операции РФ на Украине спровоцировало рост спроса граждан на наличные, в том числе иностранную валюту. Россияне с утра выстраивались в очереди к офисам кредитных организаций и банкоматам, деньги в которых местами заканчивались», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что очереди были замечены в таких крупных банках, как Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Также повышенный спрос на снятие наличных отметили в «Тинькофф» и банке «Открытие», сообщает издание. В последнем сообщили, что граждан интересует в основном снятие валюты.

Ранее в министерстве финансов США сообщили о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.

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В связи военной операцией РФ на Украине россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств. Люди опасаются, в том числе, перебоев в работе карт Visa и Mastercard из-за обострения кризиса. «Начало военной операции РФ на Украине спровоцировало рост спроса граждан на наличные, в том числе иностранную валюту. Россияне с утра выстраивались в очереди к офисам кредитных организаций и банкоматам, деньги в которых местами заканчивались», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что очереди были замечены в таких крупных банках, как Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Также повышенный спрос на снятие наличных отметили в «Тинькофф» и банке «Открытие», сообщает издание. В последнем сообщили, что граждан интересует в основном снятие валюты. Ранее в министерстве финансов США сообщили о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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