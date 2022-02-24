РИА «Новости»: США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

25 февраля 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

США планируют ввести санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США приняли решение о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США. «Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские… счета Сбербанка в течение 30 дней», — сказано в заявлении, передают РИА «Новости». Об этом первым сообщил президент США Джо Байден, позднее информацию подтвердили в министерстве финансов США. Что касается ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка — они попадают в список SDN. Санкции затронут и другие крупные банки РФ, однако, судя по заявлению Байдена, речь идет об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под ограничения попадают Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк; также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД. Днем 24 февраля сотрудники Сбербанка опровергли сообщение о включении в санкционный список. По словам представителей, соответствующая запись на сайте была системной ошибкой. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции страны на Украине. Стоимость доллара в российских банках превысила отметку 100 рублей за единицу. Цены на газ в Европе резко подскочили до 1400 долларов за баррель. Президент США Джо Байден объявил о введении жестких санкций и ограничений против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США приняли решение о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США. «Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские… счета Сбербанка в течение 30 дней», — сказано в заявлении, передают РИА «Новости». Об этом первым сообщил президент США Джо Байден, позднее информацию подтвердили в министерстве финансов США. Что касается ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка — они попадают в список SDN. Санкции затронут и другие крупные банки РФ, однако, судя по заявлению Байдена, речь идет об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под ограничения попадают Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк; также санкции затронут «Газмпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД. Днем 24 февраля сотрудники Сбербанка опровергли сообщение о включении в санкционный список. По словам представителей, соответствующая запись на сайте была системной ошибкой. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции страны на Украине. Стоимость доллара в российских банках превысила отметку 100 рублей за единицу. Цены на газ в Европе резко подскочили до 1400 долларов за баррель. Президент США Джо Байден объявил о введении жестких санкций и ограничений против России.