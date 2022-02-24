РИА «Новости»: лидеры ЕС договорились о санкциях против РФ

25 февраля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

В ЕС приняли решение о введении санкций против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, который опубликовал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. «ЕС договорился о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой массивные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесной координации с нашими партнерами и союзниками. Эти санкции покрывают финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, включение в списки (ограничений — прим. URA.RU) дополнительных российских физических лиц», — говорится в документе, который опубликовал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее 24 февраля Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, который опубликовал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. «ЕС договорился о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой массивные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесной координации с нашими партнерами и союзниками. Эти санкции покрывают финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, включение в списки (ограничений — прим. URA.RU) дополнительных российских физических лиц», — говорится в документе, который опубликовал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее 24 февраля Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами