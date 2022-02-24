Япония введет новые санкции против России

25 февраля 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Власти Японии объявили о новых санкциях против России Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония введет новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. «В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям наша страна усиливает их по следующим направлениям: замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу лиц частным лицам и организациям, замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях», — сказал премьер-министр на экстренно созванной пресс-конференции в пятницу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что собирается провести военную операцию на Украине. Он экстренно обратился к жителям страны, сказав, что прямое нападение на страну приведет к разгрому агрессора. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Япония прежде уже вводила санкции в отношении России. Они касались остановки выдачи виз представителям [ДНР и ЛНР] и замораживания капиталов, запрета экспортно-импортных отношений с этими республиками, размещения и операций по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Япония введет новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. «В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям наша страна усиливает их по следующим направлениям: замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу лиц частным лицам и организациям, замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях», — сказал премьер-министр на экстренно созванной пресс-конференции в пятницу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что собирается провести военную операцию на Украине. Он экстренно обратился к жителям страны, сказав, что прямое нападение на страну приведет к разгрому агрессора. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Япония прежде уже вводила санкции в отношении России. Они касались остановки выдачи виз представителям [ДНР и ЛНР] и замораживания капиталов, запрета экспортно-импортных отношений с этими республиками, размещения и операций по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране.