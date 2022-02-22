Япония ввела санкции против России из-за Донбасса

23 февраля 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Япония введет санкции в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народной республики. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. «[Япония] приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям [ДНР и ЛНР] и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране», — приводит слова Фумио Кисиды РИА «Новости». Он подчеркнул, что Япония примет решение по деталям этих санкций и проведет все нужные процедуры. Кроме того, Кисида заявил, что Токио готово рассмотреть дополнительные меры ограничения России в случае эскалации конфликта на Украине. Япония призывает Россию вернуться к дипломатическим методам, резюмировал премьер-министр. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Страны Евросоюза единогласным решением ввели санкции в отношении РФ. Президент США Джо Байден лишил Россию возможности занимать деньги на Западе и торговать государственным долгом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничении доступа РФ к рынкам капитала ЕС, передает RT.