22 февраля 2022

Япония ввела санкции против России из-за Донбасса

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
По словам Фумио Кисиды, Япония рассмотрит дополнительные санкции, если это будет необходимо Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Япония введет санкции в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народной республики. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«[Япония] приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям [ДНР и ЛНР] и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране», — приводит слова Фумио Кисиды РИА «Новости». Он подчеркнул, что Япония примет решение по деталям этих санкций и проведет все нужные процедуры.

Кроме того, Кисида заявил, что Токио готово рассмотреть дополнительные меры ограничения России в случае эскалации конфликта на Украине. Япония призывает Россию вернуться к дипломатическим методам, резюмировал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Страны Евросоюза единогласным решением ввели санкции в отношении РФ. Президент США Джо Байден лишил Россию возможности занимать деньги на Западе и торговать государственным долгом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничении доступа РФ к рынкам капитала ЕС, передает RT.

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Япония введет санкции в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народной республики. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. «[Япония] приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям [ДНР и ЛНР] и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране», — приводит слова Фумио Кисиды РИА «Новости». Он подчеркнул, что Япония примет решение по деталям этих санкций и проведет все нужные процедуры. Кроме того, Кисида заявил, что Токио готово рассмотреть дополнительные меры ограничения России в случае эскалации конфликта на Украине. Япония призывает Россию вернуться к дипломатическим методам, резюмировал премьер-министр. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Страны Евросоюза единогласным решением ввели санкции в отношении РФ. Президент США Джо Байден лишил Россию возможности занимать деньги на Западе и торговать государственным долгом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничении доступа РФ к рынкам капитала ЕС, передает RT.
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