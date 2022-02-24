24 февраля 2022

В Сбербанке рассказали, как решат вопрос введения санкций США

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сбербанке прокомментировали введение санкций США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США.

«Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости».

Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме.

Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней.

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Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США. «Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости». Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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