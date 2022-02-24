В Сбербанке рассказали, как решат вопрос введения санкций США

Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США.
«Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости».
Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме.
Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней.
Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США. «Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости». Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней.