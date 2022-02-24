В Сбербанке рассказали, как решат вопрос введения санкций США

25 февраля 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

В Сбербанке прокомментировали введение санкций США Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США. «Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости». Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители российского финансового конгломерата ПАО Сбербанк внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями и обладают всеми необходимыми ресурсами для этого. Об этом рассказали в кредитной организации на введение санкций США. «Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заявили в Сбербанке, передают РИА «Новости». Финансисты утверждают, что все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме. Они отметили, что клиентам физическим и юридическим лицам их средства доступны в полном объеме. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Согласно заявлению министерства финансов США, Минфин предписал всем финансовым институтам Америки закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка на 30 дней.