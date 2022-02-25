Элджей перенес концерты в Челябинске и Екатеринбурге

Российский хип-хоп исполнитель Элджей перенес на более поздние даты свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом репер сообщил в социальных сетях.
«В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске. Нет войне!» — написал исполнитель в своем Instagram-аккаунте.
В декабре 2021 года рэпер судился с компанией, которая отменила его майские концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.
Российский хип-хоп исполнитель Элджей перенес на более поздние даты свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом репер сообщил в социальных сетях. «В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске. Нет войне!» — написал исполнитель в своем Instagram-аккаунте. В декабре 2021 года рэпер судился с компанией, которая отменила его майские концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.