Элджей перенес концерты в Челябинске и Екатеринбурге

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Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, концерт, элджей, allj, узенюк алексей
Новые даты концертов пока неизвестны Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Российский хип-хоп исполнитель Элджей перенес на более поздние даты свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом репер сообщил в социальных сетях.

«В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске. Нет войне!» — написал исполнитель в своем Instagram-аккаунте.

В декабре 2021 года рэпер судился с компанией, которая отменила его майские концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.

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Российский хип-хоп исполнитель Элджей перенес на более поздние даты свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом репер сообщил в социальных сетях. «В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске. Нет войне!» — написал исполнитель в своем Instagram-аккаунте. В декабре 2021 года рэпер судился с компанией, которая отменила его майские концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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