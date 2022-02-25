Россия объединится с Беларусью в борьбе с санкциями Запада

Встреча двух премьеров в Нур-Султане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Россия и Беларусь объединятся в рамках Союзного государства против санкций Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, говорится на официальном сайте Правительства РФ.

«Особенно в этот период, который, видимо, будет сложным для Союзного государства в целом, и для экономики Белоруссии, и для экономики России, поэтому я думаю, что будет не лишним синхронизировать наши подходы к антисанкционным мероприятиям», — отметил Головченко. Он также отметил, что обсудит с Мишустиным другие текущие вопросы.

Также Головченко заявил, что между членами правительства налажена давняя регулярная связь. Вопросы волнующие два государства обсуждаются на постоянной основе, особенно из-за трудностей с Западом.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ на это лидер США Джо Байден заявил, что введет санкции против РФ.