Минэкономики: в условиях санкций Россия переориентируется на Азию

25 февраля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ. «Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ. «Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор.