Минэкономики: в условиях санкций Россия переориентируется на Азию

В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ.
«Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.
В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор.
В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ. «Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор.