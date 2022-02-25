Минэкономики: в условиях санкций Россия переориентируется на Азию

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Российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития Фото:

В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ.

«Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор.

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В условиях новых санкций Россия будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии. Об этом заявили в Министерстве экономического развития РФ. «Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — сообщается на официальном сайте Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день российская экономика более устойчива, чем в 2014 году, так как у России низкий уровень государственного долга и большое количество международных резервов. В Минэкономразвития отметил, что Россия уже давно готовилась к введению новых санкций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Евросоюзе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России, пишет «Дни.ру». США также присоединились к введению новых санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Под санкции попали крупнейшие банки России и экономический сектор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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