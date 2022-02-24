Задержанного ФСБ челябинского депутата от КПРФ будут судить

Арман Аракелян вновь окажется в Центральном райсуде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в коррупции, рассмотрит Центральный суд Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Кроме него, в деле о взятки фигурируют четверо сотрудников федеральных дорожных организаций.

«По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2019 года в сговоре с двумя сотрудниками ФКУ Упрдор „Южный Урал“ передал взятку в виде ноутбуков представителям филиала ФКУ „Росдортехнология“ в Екатеринбурге. За это были исключены из отчетов сведения о выявленных нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автодорог в Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В свою очередь, должностные лица ФКУ Упрдор «Южный Урал» получили от Аракеляна взятку в 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по госконтрактам. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, они же вели оперативное сопровождение расследования. До завершения суда имущество обвиняемых на сумму свыше 47,6 млн рублей будет находиться под арестом.

Обыски в подчиненном Росавтодору Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Через полмесяца сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. Через месяц силовики возбудили новое уголовное дело — на этот раз о взятке в размере полумиллиона рублей.

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