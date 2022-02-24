24 февраля 2022
23 февраля 2022

Путин наградил Олимпийцев из ХМАО

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Двое олимпийских спортсменов от ХМАО получили награды от Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил двух спортсменов из ХМАО орденами. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сказано в указе Путина. Орденом Дружбы был награжден лыжник Сергей Устюгов. Биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее URA.RU писало, что российские лыжники, в состав которой входил Устюгов, заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. А в команду призеров по биатлону вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Они завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете.

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Президент России Владимир Путин наградил двух спортсменов из ХМАО орденами. Указ президента опубликован на портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сказано в указе Путина. Орденом Дружбы был награжден лыжник Сергей Устюгов. Биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее URA.RU писало, что российские лыжники, в состав которой входил Устюгов, заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. А в команду призеров по биатлону вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Они завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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