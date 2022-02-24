Путин наградил Олимпийцев из ХМАО

25 февраля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Двое олимпийских спортсменов от ХМАО получили награды от Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил двух спортсменов из ХМАО орденами. Указ президента опубликован на портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сказано в указе Путина. Орденом Дружбы был награжден лыжник Сергей Устюгов. Биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее URA.RU писало, что российские лыжники, в состав которой входил Устюгов, заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. А в команду призеров по биатлону вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Они завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент России Владимир Путин наградил двух спортсменов из ХМАО орденами. Указ президента опубликован на портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сказано в указе Путина. Орденом Дружбы был награжден лыжник Сергей Устюгов. Биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее URA.RU писало, что российские лыжники, в состав которой входил Устюгов, заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. А в команду призеров по биатлону вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Они завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете.