Пять российских банков отключают от ApplePay и GooglePay

25 февраля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Несколько российских банков попали под санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщает Центробанк России. «Клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, „Открытия“ не смогут расплачиваться картами этих банков за границей. Также нельзя использовать их для оплаты покупок в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также нельзя будет воспользоваться сервисами ApplePay, GooglePay», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ. На всей территории России платежные банковские карты действуют для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Средства на счетах, привязанных к картам, во всех банках сохранены и доступны клиентам, говорится в заявлении регулятора. Карты «санкционных» банков также будут работать в России без ограничений. Санкции со стороны Запада были введены в отношении России в ответ на начало военной операции на территории Украины. О спецоперации по демилитаризации и денацификации республики утром 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщает Центробанк России. «Клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, „Открытия“ не смогут расплачиваться картами этих банков за границей. Также нельзя использовать их для оплаты покупок в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также нельзя будет воспользоваться сервисами ApplePay, GooglePay», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ. На всей территории России платежные банковские карты действуют для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Средства на счетах, привязанных к картам, во всех банках сохранены и доступны клиентам, говорится в заявлении регулятора. Карты «санкционных» банков также будут работать в России без ограничений. Санкции со стороны Запада были введены в отношении России в ответ на начало военной операции на территории Украины. О спецоперации по демилитаризации и денацификации республики утром 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.