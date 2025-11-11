Фигуристка Медведева выходит замуж
11 ноября 2025 в 16:41
Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева планирует выйти замуж. Серебряная призерка Олимпиады 2018 года объявила о помолвке с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом фигуристка сообщила в соцсетях.
